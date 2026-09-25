La apuesta de Lorenzo por Pedro Acosta: "Es uno de los elegidos"

Por fin llegó la primera victoria de Acosta en MotoGP en el Gran Premio de Austria, con la KTM: "Es un piloto extraterrestre".

Pedro Acosta ya tiene esa ansiada primera victoria que tanto buscaba en MotoGP. La logró en el Gran Premio de Austria, en la casa de KTM. Y en el mundial de MotoGP se rinden ante lo que ha conseguido con una moto que es claramente inferior a las Aprilia y a las Ducati.

En el podcast 'Dura la Vita', Jorge Lorenzo ha lanzado muchísimos elogios a Pedro: "Pedro es un piloto extraterrestre, uno de los elegidos para, en el futuro, ser campeón del mundo de MotoGP varias veces, quizá".

"Se juntó todo y el domingo no falló tras lo ocurrido en la sprint...", apunta el tres veces campeón de la categoría reina.

Lorenzo no era demasiado optimista con respecto a sus opciones: "Yo pensaba: 'Pedro lo tendrá mal hoy'. Pero no. Además salió mal, salió fatal por el 'wheelie' inicial que le hizo la moto, que perdió muchas posiciones, pero tuvo mucha paciencia y creyó en él, en su ritmo, y poco a poco fue yendo para adelante".

"El problema es la constancia. Pedro no llega a un circuito y siempre está primero, segundo, tercero. Donde lo pasan mal están muy atrás. Esa es la diferencia con las Aprilia, con Marco Bezzecchi y con Jorge Martín, que cada circuito que llegan están ahí", dice para finalizar el expiloto de MotoGP.

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