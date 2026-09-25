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La apuesta de Lorenzo por Pedro Acosta: "Es uno de los elegidos"

Por fin llegó la primera victoria de Acosta en MotoGP en el Gran Premio de Austria, con la KTM: "Es un piloto extraterrestre".

Pedro Acosta Pedro AcostaGetty

Pedro Acosta ya tiene esa ansiada primera victoria que tanto buscaba en MotoGP. La logró en el Gran Premio de Austria, en la casa de KTM. Y en el mundial de MotoGP se rinden ante lo que ha conseguido con una moto que es claramente inferior a las Aprilia y a las Ducati.

En el podcast 'Dura la Vita', Jorge Lorenzo ha lanzado muchísimos elogios a Pedro: "Pedro es un piloto extraterrestre, uno de los elegidos para, en el futuro, ser campeón del mundo de MotoGP varias veces, quizá".

"Se juntó todo y el domingo no falló tras lo ocurrido en la sprint...", apunta el tres veces campeón de la categoría reina.

Lorenzo no era demasiado optimista con respecto a sus opciones: "Yo pensaba: 'Pedro lo tendrá mal hoy'. Pero no. Además salió mal, salió fatal por el 'wheelie' inicial que le hizo la moto, que perdió muchas posiciones, pero tuvo mucha paciencia y creyó en él, en su ritmo, y poco a poco fue yendo para adelante".

"El problema es la constancia. Pedro no llega a un circuito y siempre está primero, segundo, tercero. Donde lo pasan mal están muy atrás. Esa es la diferencia con las Aprilia, con Marco Bezzecchi y con Jorge Martín, que cada circuito que llegan están ahí", dice para finalizar el expiloto de MotoGP.

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