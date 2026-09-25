Rabat cree que "hay que preguntar a España" por qué los migrantes que entraron en Ceuta no han sido devueltos a Marruecos

El contexto Momentos después de reunirse con José Manuel Albares, el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha vuelto a señalar el papel de España en la devolución de estos menores, un proceso del que hace responsable al Gobierno.

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha señalado que la responsabilidad de la devolución de migrantes ilegales y menores tras la crisis en Ceuta recae en España, no en Marruecos. Tras reunirse con su homólogo español, José Manuel Albares, Burita subrayó que las autoridades marroquíes han expresado claramente su voluntad de colaborar, pero que las dificultades y polémicas son de origen español. Además, criticó a políticos españoles que fomentan acusaciones infundadas contra Marruecos, afirmando que la gestión de la migración y la relación entre ambos países no debe basarse en escaladas verbales ni reproches sin fundamento.

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha afirmado que "si los migrantes ilegales y los menores no han sido devueltos" tras la masiva llegada a Ceuta, habría que preguntarle a España y no a Marruecos el porqué de la situación, señalando que no son sus autoridades las que "llevan a cabo dicha devolución".

"Si los inmigrantes ilegales no han sido devueltos, si los menores no han sido devueltos, la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España", ha declarado Burita ante los medios al término de una reunión con su homólogo español, José Manuel Albares.

En este sentido, el jefe de la diplomacia marroquí ha subrayado que "no es Marruecos quien lleva a cabo esa devolución", sobre la cual ha advertido que se ha visto vinculada a "polémicas, consideraciones, 'obstáculos', entre comillas, y dificultades españolas", no así a la "voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes".

El titular de Exteriores marroquí se ha manifestado de este modo tras un encuentro con Albares en el que, precisamente, "han abordado la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional", según fuentes del Ministerio de Exteriores español.

Críticas contra quienes alientan "acusaciones gratuitas y polémicas"

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos consideró "lamentable" que "actores políticos españoles alimenten acusaciones gratuitas y polémicas" contra su país tras la crisis de Ceuta.

"Es lamentable para España que actores políticos de gran relevancia sigan alimentando la polémica, los reproches y las acusaciones gratuitas e insultando el futuro de la asociación (entre ambos países)", declaró Burita.

"La cuestión migratoria, el partenariado (entre España y Marruecos) y la vecindad no se gestionan mediante la escalada verbal, las acusaciones o los reproches sin fundamento", expresó.

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