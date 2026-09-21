Aprilia ve a Acosta en la lucha por el mundial: "Están Márquez y Pedro..."

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, no se atreve a descartar a Pedro después de su victoria en el Gran Premio de Austria.

Pedro Acosta logró su primera victoria en MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Austria. Por delante de las dos Aprilia y de un Marc Márquez que son los que están luchando por el mundial. Pero en el equipo italiano no se fían de Pedro.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, dijo después de la carrera que la lucha por el mundial será muy intensa de aquí a final de año.

"Debo decir que va a ser un mundial magnífico porque Márquez siempre es Márquez, y además está Pedro Acosta. Cuidado, porque Pedro está ahí. Llega muy motivado, ha ganado confianza; cuando uno gana una carrera, gana aún más confianza, así que para mí va a ser un Mundial realmente bonito", dice en palabras que publica 'Motosan'.

Tienen a Jorge Martín en cabeza y Marco Bezzecchi sigue en la lucha: "La primera regla es mirar hacia delante y no hacia atrás. Estamos menos acostumbrados que los demás a estar en lo más alto, así que no debemos olvidarlo. No debemos dejarnos llevar por un buen resultado. Sabemos que, hasta que no lo consigamos, no habremos hecho nada".

A pesar del liderato de Martín, en Aprilia no habrá favoritismos entre sus pilotos: "Mientras los pilotos tengan las matemáticas de su lado, es justo darles la oportunidad de disputárselo".

"Y espero que mis dos pilotos tengan las matemáticas de su lado hasta la última carrera, así que no lo creo", cierra el jefe de la marca italiana.

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