La "vergüenza" de un piloto de Yamaha en Austria: ¡a 20 segundos de su compañero!

Jack Miller, piloto de Pramac Yamaha, completó una carrera desastrosa en Austria al cruzar la línea de meta a 20 segundos de Toprak Razgatlioglu, su compañero de equipo.

Yamaha es la peor moto del mundial de MotoGP y todos sus pilotos lo están sufriendo. Pero en el Gran Premio de Austria hubo uno que lo pasó especialmente mal. Fue Jack Miller, del Pramac, que acabó a más de veinte segundos de su compañero de equipo, Toprak Razgatlioglu.

Sus neumáticos se desgastaron tanto que patinaba hasta en las rectas. Y habló de "vergüenza" al terminar la prueba.

"No es un día en el que esté contento, ni siquiera quiero pensar en él. Me da bastante vergüenza", dijo Miller en palabras que publica 'Motorsport' este miércoles.

Así explica lo ocurrido: "No pude hacer nada a partir de la vuelta 13 o 14, más o menos. La moto patinaba en recta, no se podía hacer una mierda con ella. Cambié al mapa 2 del motor en la vuelta 3, estaba en el grupo. Me di cuenta, más o menos en la vuelta 14, de que el neumático empezaba a quemarse de verdad en recta, en tercera y cuarta marcha. Así que cambié al mapa 3, que se suponía que era una especie de mapa de reserva. Me mantuve en él hasta que faltaban unas siete vueltas, yendo pegado a Toprak, y entonces ya estaba en la base de la goma...".

Apenas pudo poner la moto al límite en la zona de las rectas: "Había una gran franja que estaba ya en la base del neumático, así que no podía dar gas en la recta. Tenía que ser cauteloso al entrar en las curvas porque, al estar en las lonas, las ruedas empiezan a patinar. Simplemente circulé y di vueltas para terminar la carrera".

"Sí, da vergüenza hacer un 1.38, son tiempos de la jodida Bagger Cup (la competición de las Harley Davidson), pero al fin y al cabo, estoy aquí para hacer un trabajo y hoy el trabajo era la jodida posición número 21", dice Miller.

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