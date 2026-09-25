Detenido un hombre tras matar a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos, en Sevilla

Los detalles La víctima, una mujer de 41 años, había quedado con el hombre de 20 en una habitación del hotel en el que él estaba alojado. Tras apuñalarla varias veces, la dejó en la habitación y ya en la calle llamó al 112.

Un joven de unos 20 años ha sido detenido tras matar presuntamente a puñaladas a una mujer de 41 años en un hotel de Bormujos (Sevilla). Según adelanta Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el crimen se produjo entre las 22:30 y las 23:00 horas de este jueves, tras haber quedado la víctima con el presunto agresor en una habitación de hotel en la que él estaba alojado.

Por circunstancias que se investigan, el joven habría asestado varias puñaladas a la mujer y después habría abandonado la habitación. Una vez en la calle, el ahora detenido alertó a Emergencias 112 Andalucía, sobre las 23:05 horas, de lo que había hecho, llamada que ha confirmado este servicio que, a su vez, activó a los servicios de emergencia.

Tras dar su ubicación exacta, fue arrestado minutos después por una patrulla de la Policía Local de Bormujos sin oponer resistencia. Los servicios sanitarios encontraron a la mujer sin vida en la habitación del hotel. El detenido se encuentra custodiado en las dependencias de la Guardia Civil en Montequinto, en Dos Hermanas, mientras que el cadáver de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

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