Irán vuelve a restringir el tránsito en Ormuz por el bloqueo de EEUU a sus puertos mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos

¿Qué ha dicho? "Mientras EEUU no permita la completa libertad de circulación de buques desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada", ha señalado el Ejército iraní.

El Ejército de Irán ha decidido restringir nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, tras acusar a Estados Unidos de incumplir el alto el fuego pactado y mantener un bloqueo en la zona. Según Irán, EE.UU. continúa con actos de "piratería", lo que ha llevado a las Fuerzas Armadas iraníes a retomar el control estricto del estrecho. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que el paso no permanecerá abierto si persiste el bloqueo estadounidense. Mientras tanto, Donald Trump ha amenazado con reanudar bombardeos si no se alcanza un acuerdo con Teherán, y ha planteado que un eventual pacto incluiría el control estadounidense del material nuclear iraní.

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz un día después de anunciar su reapertura, tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona, y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dejado en el aire la extensión del alto el fuego con Irán y haya amenazado con reanudar los bombardeos.

En un comunicado publicado por la radiotelevisión pública iraní, 'IRIB', el Ejército ha denunciado que, a pesar de que accedió "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a "permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho", los estadounidenses "continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

Por ello, han dicho, el control del estrecho vuelve "a su estado anterior bajo la estricta administración y control de las Fuerzas Armadas". "Mientras que EEUU no permita la completa libertad de circulación de buques desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en el estado anterior", ha señalado el Ejército.

Ya en la madrugada de este sábado, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en X de que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar "afirmaciones falsas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz. "Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones", aseveró Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EEUU en Islamabad. Además, el dirigente iraní señaló que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a "rutas designadas" y con "autorización de Irán".

Trump amenaza con reanudar bombardeos

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda la continuidad del alto el fuego tras cumplirse las dos semanas del mismo en el contexto de la crisis con Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, y ha vinculado su posible prórroga al avance de las negociaciones en curso, amenazando con reanudar los ataques contra Teherán si no llega a un acuerdo.

Al ser preguntado sobre si extendería la tregua en caso de no alcanzarse un pacto antes del miércoles, el mandatario estadounidense ha respondido: "No lo sé. Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo seguirá en pie... Desafortunadamente, tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo".

De esta forma, Trump ha dejado abierta la posibilidad de una reanudación de las operaciones militares si no se logra un entendimiento con Teherán, en un momento de alta tensión en la región y con la seguridad del tránsito marítimo como uno de los principales puntos de fricción.

Plantea hacerse con el material nuclear iraní

Además, el republicano ha vuelto a sostener que un eventual acuerdo con Irán incluiría que Washington tome el control de material nuclear iraní, al tiempo que ha esbozado los principales elementos de las conversaciones en curso durante un mitin en Arizona.

Sin embargo, Trump ha defendido que las negociaciones avanzan con rapidez y que gran parte de los puntos clave ya estarían cerrados, aunque ha hablado con cautela sobre el resultado final. "Nos llevamos bien. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe con quién? Pero, en particular, ¿quién sabe con Irán?", ha afirmado en un mitin ante sus seguidores.

En este contexto, el mandatario ha reiterado que el pacto para poner fin a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero implicaría que Estados Unidos se haga con el material nuclear iraní, una afirmación que desde Teherán niegan de forma tajante.

Sus declaraciones se han producido en medio de los esfuerzos diplomáticos para consolidar un acuerdo que permita estabilizar la situación en torno a Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, y tras días marcados por enfrentamientos y medidas de presión por ambas partes.

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