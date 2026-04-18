El dolor de una familia víctima de la trama de los ataúdes de Valladolid: "No sabemos si tenemos a mi padre o un bote con arena"

El contexto El tanatorio reciclaba los féretros de mayor calidad y cambiaba los cuerpos para incrementar los beneficios. La trama se extendió de 1995 a 2015 y hay 23 imputados en la causa. Se calcula que podría haber hasta 6.000 afectados.

La familia de Marga es una de las afectadas por el caso de los ataúdes de Valladolid, donde una trama empresarial se aprovechó del dolor de quienes perdieron a un ser querido. Durante 20 años, revendieron féretros de mayor calidad, cambiando los cuerpos en su interior. Marga expresa su incertidumbre sobre el contenido de las cenizas de su padre, una duda que la atormenta. El juicio ha incrementado el dolor de las víctimas, al ver imágenes de sus seres queridos en condiciones indignas. La trama, liderada por Ignacio Morchón y su familia, afectó a casi 6.000 personas, y las víctimas claman por justicia.

La familia de Marga es una de las afectadas del caso de los ataúdes de Valladolid. De un entramado empresarial que se aprovechaba del dolor, que usaba el sufrimiento de quienes habían perdido a un ser querido, para incrementar sus beneficios. Lo hicieron durante 20 años, revendiendo los féretros de mayor calidad y cambiando los cuerpos de su interior. En total, 23 acusados.

"Llevo aquí las cenizas de mi padre o no sé qué llevo", cuenta Marga a laSexta ante la incertidumbre de no saber qué es lo que les dieron en la funeraria: "Me va a quedar la duda durante toda mi vida de si le tenemos a él, de si es un bote con arena o de si no hay nada".

Y es que esa incógnita les está atormentando. Una que ya existía en el momento de fallecer su familiar: "Había mucha prisa. Insistían constantemente en si nuestro padre tenía derecho a la caja más cara o a las flores más caras. No nos cuadraba".

Ahora, el juicio ha traído consigo más dolor si cabe para las víctimas del caso: "Entré hecha polvo en el juzgado. Hay gente que está viendo fotos de su bebé de ocho meses tirado en el suelo. Era como una caja caliente, saco a uno y meto a otro".

"Estaban tirados en el suelo, boca abajo. Entre palés y escombros. Imagina abrir un periódico y encontrarte a tu marido, a tu padre, en una foto pública tirado de cualquier forma en un ataúd", cuenta.

Ahora, tan solo pide "justicia": "Nosotros ya no vamos a tener calma. Vas a estar toda tu vida pensando en lo que pasó".

La trama se extendió desde 1995 a 2015, hasta que en 2017 un trabajador de la empresa en cuestión mostró documentos y fotografías en un intento de extorsión a una familia.

El principal acusado de estos hechos es Ignacio Morchón, cabeza de familia y fundador de la empresa. Además, su esposa y sus hijos también están acusados junto a otros trabajadores de la empresa. Se calcula que puede haber casi 6.000 afectados.

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