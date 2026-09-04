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Duele solo con verlo: Marc Márquez muestra en qué estado está su hombro derecho

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha compartido una imagen entrenando en la que se ve las grandes diferencias entre sus brazos.

Marc Márquez Marc MárquezRedes

Tras su doble victoria en el Gran Premio de Aragón de MotoGP y después de recortar 21 puntos al líder, Jorge Martín, Marc Márquez compartió una serie de imágenes en sus redes sociales.

Entre ellas ha llamado poderosamente la atención una del eneacampeón del mundo entrenando en el gimnasio.

En la misma se ve al de Cervera en una máquina de dominadas con una postura que pone de manifiesto en qué estado se encuentra su hombro derecho.

Tras las cuatro operaciones a las que se sometió después de su accidente en Jerez 2020 y después de las otras dos intervenciones que tuvo que sufrir tras ser embestido por Marco Bezzecchi en Indonesia 2025, la diferencia entre un brazo y el otro es plausible.

El ilerdense tiene el hombro derecho y parte de la espalda hundidos en comparación con el lado izquierdo.

"No tenía control sobre el brazo derecho", afirmaba tras bajarse de la moto en Silverstone. Y con esta imagen se entiende mejor el por qué.

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