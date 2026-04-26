El contundente mensaje de Márquez tras su dura caída en Jerez: "Para pelear por el Mundial..."

El de Cervera hace autocrítica y reconoce que este nivel no le va a dar para luchar por el título. Sin embargo, Marc sigue dejando mensajes optimistas de cara a una mejora en los resultados.

Marc Márquez está viviendo un momento complicado en MotoGP. La dinámica de este inicio de curso no está siendo lo suficientemente sólida como para pensar que Marc estará peleando por el Mundial.

En Jerez, siendo uno de los grandes favoritos, se fue al suelo en la segunda vuelta. Márquez había partido desde la primera posición y era el gran candidato a optar a la victoria tras su espectacular actuación del pasado sábado en la 'sprint'.

El ilerdense perdió el liderato a manos de su hermano Álex nada más comenzar la carrera. El de Gresini terminó llevándose el triunfo acompañado de Marco Bezzecchi y de Fabio Di Giannantonio en el podio. Jorge Martín fue cuarto y, junto a Marco, certificó un nuevo golpe a la clasificación por parte de la Aprilia.

Marc ha analizado su 'cero' en el Gran Premio de Jerez dejando un mensaje contundente sobre la pelea por el Mundial: "Yo soy el primero que siempre intenta ver las cosas optimistas, pero a la misma vez realistas. No puedes decir que me estoy acercando para el mundial. De momento no estamos pilotando de la mejor manera, ni la velocidad".

"Cuando digo velocidad es mi velocidad. No estoy pilotando de la mejor manera para luchar por el mundial, porque si no estás en el podio los domingos es muy difícil. Pero intentaremos poco a poco ir mejorando e ir reencontrando las sensaciones", ha confesado Márquez en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.