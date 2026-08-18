"Necesitaré tiempo para adaptarme"
Pedro Acosta no teme estar a la sombra de Marc Márquez: "Está en el tramo final de su carrera"
El todavía piloto de KTM ha afirmado no sentir "presión" ante el reto de compartir garaje con el eneacampeón del mundo en Ducati.
Después de que MotoGP retomara la acción en Gran Bretaña tras el parón veraniego, Pedro Acosta ha concedido una entrevista a 'Motorsport' en la que, entre otros aspectos, ha hablado sobre su futuro en Ducati.
En el garaje de los de Borgo Panigale coincidirá con Marc Márquez, lo que supondrá el mayor reto de su carrera hasta la fecha.
Sin embargo, el piloto de 22 años afirma no sentir presión: "No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy comenzando la mía".
Eso sí, asume que no será 'llegar y besar el santo': "Marc conoce a todo el mundo en la fábrica, y yo necesitaré tiempo para adaptarme a un taller completamente italiano, después de pasarme seis años en KTM. Estoy ante un capítulo completamente nuevo, de modo que no tengo presión".
"Por suerte estaré allí, al menos, dos años. Así que tendré tiempo para coger el ritmo en el primero, y ver qué pasa en el segundo", ha zanjado, marcando su ambicioso objetivo de cara a 2028.