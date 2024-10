Jorge Martín no lo ha tenido fácil en la clasificación y en la 'sprint' del Gran Premio de Japón. Debido a una caída, el líder del mundial se ha visto obligado a salir desde la undécima posición en la carrera al 'sprint'.

A pesar de ello, Martín ha sabido reaccionar a tiempo y gracias a una gran salida, ha podido cruzar la línea de meta cuarto tras culminar una gran remontada. El español se ha mostrado satisfecho por el resultado pero sigue creyendo que a la Pramac le falta ritmo de carrera.

En su reflexión a la hora de detectar el error, Martín cree que el espejo en el que debe mirarse en este caso en concreto es Marc Márquez: "He visto a Marc muy fuerte, me acercaba en casi toda la pista, pero cuando llegábamos al sector cuatro perdía todo lo que había recuperado. En las curvas 12 y 13, es increíble cómo Marc consigue quitar la marcha y no perder nada de tiempo. Ahora mismo es mi referencia. A Pedro no lo puedo mirar, así que miraré a Marc como referencia de Ducati".

"El cuarto sector (Marc) lo hace de forma impresionante, y yo allí no estoy pilotando bien. Mi posición encima de la moto no es la adecuada; me vi como un piloto de Moto3, como un novato. Creo que si Pedro sigue pilotando como hoy, es el favorito para ganar", reconoció el madrileño en los micrófonos de 'DAZN'.

Drama de Acosta

Pedro Acosta lo estaba haciendo todo bien. Era dueño y señor de la 'pole' y dominaba con claridad la carrera al 'sprint'. Sin embargo, una caída a tres vueltas del final le ha hecho perder una carrera que tenía prácticamente ganada. Bagnaia lo ha aprovechado a la perfección para recortarle seis puntos en el mundial a Jorge Martín.