Pedro Acosta quiere 'pique'. Quiere que Jorge Martín y Pecco Bagnaia entren en la guerra psicológica en el título de MotoGP. De momento esa situación no se está dando a pesar de que Dorna colocó a los dos protagonistas solos en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón.

Entre risas, Acosta pidió "juego": "He visto su rueda de prensa con Pecco y no han querido darle bola al juego psicológico. Esto es aburrido, joder. Hay sangre, cojones...".

"Se necesita un poco más de juego aquí, pero se les ve tranquilos y no quieren hacer ningún tipo de juego entre ellos", dice el joven piloto de GasGas, que el año que viene dará el salto al equipo oficial de KTM.

Sobre si él haría guerra psicológica si estuviera metido en la lucha por el título, tiene muy clara su respuesta: "Espero estar en disposición de poder hacerlo. Si no, las motos son un poco aburridas. Por eso creo que los pinganillos no nos van a venir bien, porque entonces va a ser una pelea de ingenieros como en la F1 y no una pelea de pilotos como es MotoGP ahora mismo. Necesitamos que esto sea como el Monopoly, que puedas vender casas y que de golpe acabes en la cárcel".

Ve a Martín favorito por delante de Pecco: "Ahora mismo se está viendo que Martín, en la carrera de la semana pasada, le echó honor, porque tuvo fantasmas en la curva 11 y 16. Le echó valor, porque no necesitaba jugársela como se la jugó, y no falló. Ahora mismo, pondría dinero por Martín, que está delante".

Son 21 puntos de diferencia entre ambos y todo está tan apretado que se podría decidir en la última cita, en Valencia.