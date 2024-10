Pedro Acosta estaba teniendo una mañana de ensueño en el circuito de Motegi. El piloto murciano había conseguido su primera 'pole' en MotoGP y dominaba la 'sprint' con solvencia a pocas vueltas para el final de la carrera.

Todo era demasiado bonito para un Acosta que se terminó yendo al suelo a tan solo tres vueltas del final, eliminando sus opciones de victoria y poniéndole en bandeja el primer puesto a 'Pecco' Bagnaia que le seguía en segundo lugar.

El campeón de Moto2 perdió el control de su moto en la curva siete y se marchó del circuito cabizbajo y con claros signos de enfado. Las caras en el box de 'GasGas' lo decían todo.

A pesar de este duro golpe, Acosta volverá a tener la oportunidad de ir a por la victoria este domingo en la carrera e intentará subirse en lo más alto del podio del Gran Premio de Japón.

High drama in the #TissotSprint as @37_pedroacosta crashed out of the lead at T7 😱

A massive opportunity thrown away by the polesitter ❌#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/eoHPRxsTPy