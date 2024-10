El mundial de MotoGP encara sus últimos grandes premios de esta temporada con todo por decidir. Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia llegan al Gran Premio de Japón como primer y segundo clasificado del mundial y con 21 puntos de distancia entre ellos.

Tras los primeros entrenamientos libres, el piloto de Pramac ha reconocido que no se está encontrando como le gustaría en la trazada de Motegi: "A nivel de sensaciones no estoy nada bien y aún y así he conseguido ser rápido. Y no sólo a una vuelta, el ritmo tampoco es que fuese malo".

"Si consigo dar ese pasito, pues podré mejorar el ritmo, yo creo y si no creo que este ritmo ya no es malo para pelear por la victoria, pero las sensaciones no son las mejores", aseguró Martín en rueda de prensa.

El líder del mundial confía en su velocidad para conseguir salir desde los puestos de arriba pero considera que no tiene el suficiente ritmo para competir en la 'sprint' y en la carrera. En los primeros entrenamientos libres ha firmado el tercer mejor tiempo en ambas sesiones solo por detrás de Brad Binder y Marc Márquez.

La parte positiva es que parece que Jorge ha identificado de dónde vienen los problemas de ritmo: "Sufro bastante con la parte delantera, tengo mucho 'front lock' (bloqueo delantero) y, luego, cuando entro en las curvas, se me cierra mucho, aparte. En general, luego no giro y ya voy tarde al gas. Entonces, es mejorar un pelín en la parte delantera. Eso me va a ayudar mucho con todo el resto. Eso es en lo que nos tenemos que centrar".

Con respecto a Bagnaia, a pesar de haber sido séptimo en los libres, Martín le ve más fuerte que en Indonesia: "Fuerte, le he visto bien. Pecco va a ser mi rival número uno y siempre va a ser fuerte. Eso ya lo tenía claro, pero está claro que lo he visto un pelín más fuerte que en Indonesia".