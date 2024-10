A Marc Márquez le ha pasado de todo este sábado en Motegi. Podio en la 'sprint', polémica con Dirección de Carrera, lucha al límite con Bastianini... Lo que está claro es que Marc ha tenido trabajo y, de una manera u otra, lo ha solventado.

En la Q2, el de Gresini firmaba el mejor tiempo de la clasificación pero, tras una larga revisión, Dirección de Carrera ha decidido anularle la vuelta. Márquez ha expresado su enfado, no por la no validez de su tiempo, si no por lo que han tardado los comisarios en revisar la acción. Había batido el récord histórico del circuito.

Finalmente, Marc se ha visto obligado a salir desde la novena posición en la 'sprint'. Aún así, la enésima remontada del octocampeón del mundo le ha permitido volver a subirse al podio: "Somos expertos en complicarnos la vida. Si no es por una cosa es por otra. Pero lo importante es que al final hemos demostrado velocidad. En el quali hemos tenido ese punto de mala suerte".

"Ha sido un sábado muy bueno, sobre todo porque tenia la velocidad. Me he centrado en la carrera porque tenia el ritmo, aunque detrás de Enea Bastianini me subió la temperatura. La hemos disfrutado, otro podio y el objetivo es ese, sumar", reconoció Márquez en los micrófonos de 'DAZN'.

De cara a la carrera de este domingo, el español ha querido analizar las condiciones: "La carrera es muy larga y los neumáticos bajan en la segunda mitad, dependerá todo de la salida y la primera vuelta, si nos podemos colocar con los de delante todo irá bien".