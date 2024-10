Marc Márquez ha sufrido un episodio un tanto extraño durante la clasificación del GP de Japón. El de Cervera había marcado el mejor tiempo pero Dirección de Carrera ha estimado que la vuelta no era válida debido a que Marc había tocado el verde.

Hasta ahí todo bien. No obstante, el de Gresini ha terminado enfadado no por la decisión si no por la tardanza con la que se le ha comunicado la decisión: "He ido a preguntar el porqué no han cancelado la vuelta al instante. Se ve que ha habido un fallo electrónico. He tocado verde pero encima de la moto yo no lo sé porque es muy al límite. Después en las imágenes se ve pero lo tienen que confirmar al momento".

"No es una penalización que tarde cinco minutos. Sí, el tiempo era de locos, por eso me da más rabia. Somos expertos en complicarnos la vida. Si no es por una cosa es por otra. Pero lo importante es que al final hemos demostrado velocidad. En el quali hemos tenido ese punto de mala suerte. Tocó el verde pero luego la notificación llega súper tarde. No había pasado nunca pero se ve que había algún problema de conexión. Algo del Wi-Fi o algo así", reconoció Marc en 'DAZN'.

Márquez se ha tenido que conformar con la novena plaza, puesto desde el cual ha salido en la sprint y desde donde saldrá este domingo en la carrera. A pesar de salir desde atrás en la 'sprint', el octocampeón del mundo ha conseguido remontar hasta la tercera plaza.

Incluso ha luchado por la segunda con Enea Bastianini. Ambos han protagonizado una pugna espectacular con adelantamientos al límite y que ha resultado en un segundo puesto que se ha llevado el italiano.