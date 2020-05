Después de haber dejado su huella en Poniente, 'La Montaña' de la serie de 'Juego de Tronos', Hafþór Björnsson en la vida real, ha hecho historia en el planeta Tierra. El culturista, famoso por su papel de Ser Gregor Clegane en la mítica serie, ha levantado en peso muerto un total de, ojo, 501 kilogramos.

"Podría haber levantado más peso, pero ¿qué sentido tiene?", dijo como si tal cosa tras haber logrado tal hazaña y haber sostenido un par de segundos el peso antes de soltar la barra.

Esto, además de ser una proeza digna de la ficción, hace que Björnsson obtenga la mejor marca en esta materia, superando el registro del británico Eddie Hall, que se convirtió en el primero en levantar media tonelada de peso.

La secuencia es bestial. Con todos los presentes en el gimnasio Thor's Power Gym (lo de Thor le vendría de lujo la verdad), 'La Montaña' levantó más de media tonelada dispuesta en una barra que se doblaba del peso que en ella había.

Sin duda, algo increíble de verse en un nuevo logro de este culturista, actor de 'Juego de Tronos', que en 2018 ganó la competición de 'El hombre más fuerte del mundo'.

Hasta más allá del muro se sabe de lo que es capaz de hacer Ser Gregor Clegane, también conocido por su nombre real de Hafþór Björnsson.

