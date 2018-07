Así es la brutal dieta de 12.000 calorías al día que sigue 'La Montaña' de Juego de Tronos

Largas horas en el gimnasio y una brutal dieta de 12.000 calorías. Así consigue el actor islandés Hafbor Júlíus Björnsson dar vida al personaje de 'La Montaña' en Juego de Tronos. Una cantidad de comida que equivale a lo que come una persona durante una semana.

El propio actor, de 180 kilos y dos metros de altura, ha publicado en Instagram su dieta. No obstante, él mismo advierte a sus seguidores que nadie siga esta peligrosa dieta si no es bajo prescripción médica. "Sí, es mucho, ¡y no recomiendo que tú la pruebes!".

La brutal dieta de 'La Montaña'

Mañana

6:50. Entrena. Toma suplementos alimenticios y come un puñado de almendras.

7:30. Desayuna 8 huevos acompañados de 200 gramos de avena, un puñado de arándanos y fresas y un aguacate.

9:30. Ingiere 400 gramos de carne, 400 gramos de boniato y un puñado de espinacas.

11:50. Toma suplementos alimenticios.

12:00. Media mañana. Toma 400 gramos de pollo, 400 de patatas acompañadas de verduras y una pieza de fruta.

Tarde

14:00. Come. Toma un batido de avena o boniato de 150 gramos, 2 plátanos, 150 gramos de cereales, frutas del bosque congeladas, un puñado de almentras y suplementos alimenticios.

14.30. Entrena y toma suplementos alimenticios.

17:30. Come 60 gramos de cualquier proteína y dos plátanos.

18:00. Come 500 gramos de carne acompañada de patatas y versura.

Noche

20:30. Cena 500 gramos de salmón y 500 gramos de boniatos.

00:00. Toma 50 gramos de cualquier proteína y huevos crudos.