Khabib y Conor McGregor ya se conocen 'de antes'. Ruso e irlandés se han visto la cara en el octógono en alguna que otra ocasión, y el primero ha dado una entrevista a la ESPN para volver a la carga contra su rival de la isla.

"Cuando le destrocé la cara dijo que estaba en su peor momento de forma. Ahora dice que está en el mejor, y que puede pelear. ¿Cómo puede estar ahora en buena forma?", se cuestionó el ruso.

Y el mismo se respondió: "Es todo una mentira. No podrá hacer nada conmigo. Siempre será el número dos, y en el octógono es cero. No me puede hacer nada".

Claro está, la entrevista la cerró por todo lo alto: "McGregor se parece a una vieja prostituta".

Todo esto viene porque Conor habló de Khabib y de Ferguson, y de su combate: "Primero se acobardó Khabib. Se escapó fuera de Estados Unidos, a su casa, en medio de la crisis. Los dos estaban en un juego de gallinas".