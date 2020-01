EL 'THE NOTORIUS' MÁS DESCONOCIDO

'The Notorius' ha regresado a la UFC tras más de un año y medio alejado del octógono y lo ha hecho con una versión irreconocible. Sin rencores ni agresividad ha asegurado estar centrado en sí "mismo" y no desear la revancha contra Khabib. Sabe que es "inevitable" pero no es su prioridad.

-Conor McGregor y su cambio radical: de 'chico malo' de la UFC a volver convertido en un 'angelito'

-Conor McGregor ha cambiado: la emotiva imagen del irlandés abrazando a la abuela de Cerrone

-¿Floyd Mayweather contra Conor McGregor en 2020? El púgil lo deja caer en redes sociales