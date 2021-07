Novak Djokovic se ha quedado sin medallas este sábado. Todo, tras su derrota ante Pablo Carreño en la pelea por el bronce en Tokio y por su posterior renuncia a jugar el dobles mixto ante la pareja australiana. El serbio, ante la prensa, se mostró tremendamente afectado.

"Estoy física y mentalmente exhausto, pero no me arrepiento de haber venido a los Juegos", dice.

'Nole' está disgustado por no haber podido ganar metal: "Lamento no haber ganado una medalla para mi país. He sufrido derrotas muy dolorosas aquí y en otros grandes torneos. En general, me ha fortalecido".

"He decepcionado a muchos aficionados serbios. Me dejé todo en la pista pero no fue suficiente. Ahora, a pelear en París por las medallas", prosigue.

Eso sí, de momento es lo más inmediato: "Espero que no tenga problemas en el US Open, pero no estoy seguro".

Y, para terminar, habla sobre lo que pasó con su raqueta, cuando la lanzó a la grada: "Es algo que pasa. No está bien pero soy así. Hago estas cosas".

"Pido perdón por el mensaje que transmite, a veces es complicado controlarse", sentencia.