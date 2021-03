José Ramón de la Morena ha anunciado que dejará la radio. El histórico presentador de 'El transitor' se despide del medio tras 40 años frente al micrófono.

Ha sido precisamente en su programa, en Onda Cero, donde ha anunciado que se retirará el 30 de junio. "Esta profesión es muy bonita, pero la elite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos", ha anunciado el periodista.

Con estas palabras, José Ramón de la Morena se despedía de sus oyentes haciendo alusión a la falta de tiempo personal: "He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos".

El presentador pone fin así a cuatro décadas como informador deportivo, desde que arrancara en los micrófonos en el año 1981. Desde entonces, José Ramón de la Morena se ha convertido en un referente en el periodismo deportivo adquiriendo diversos galardones como un 'Micrófono de Oro' en 2003 y un 'Ondas' en 2005.

Ahora, tras casi un lustro desde las cabinas de Onda Cero, el periodista, de 64 años, ha querido decir 'adiós' con palabras de agradecimiento para quienes están al otro lado de 'El transitor': "Gracias a ti, gracias por estar ahí".