El estremecedor relato de un superviviente del funicular de Lisboa: "Le grité a mi esposa '¡vamos a morir todos!'"

El contexto Al menos 17 personas han muerto y 23 han resultado heridas después de que un funicular de Gloria de Lisboa descarrilara este miércoles y terminara aplastado contra un edificio en una curva.

El trágico accidente del funicular de Gloria en Lisboa ha dejado al menos 17 muertos y 23 heridos, cinco de ellos en estado grave. Los minutos posteriores al descarrilamiento fueron caóticos, con personas corriendo en pánico. Testigos como Abel, que sobrevivió al accidente, relatan el horror vivido. El Gobierno de Portugal ha declarado un día de luto nacional, mientras que el Ayuntamiento de Lisboa ha decretado tres días de luto oficial. En la Eurocámara, las banderas ondean a media asta en memoria de las víctimas. La conmoción persiste en Lisboa tras el desastre en su histórico funicular.

Los minutos posteriores al trágico accidente del funicular de Gloria en Lisboa que ha dejado al menos 17 muertos fueron un absoluto caos. En medio de la nube de polvo generada por el descarrilamiento del vehículo, la gente comenzó a corres despavorida de un lado a otro sin saber qué hacer.

Algunos acudieron al lugar donde había impactado el funicular contra el edificio y se percataron de que había personas atrapados entre los escombros. Abel, testigo y superviviente del accidente, no puede contener las lágrimas mientras da su testimonio a los medios de comunicación. Él iba en el funicular opuesto: "Cuando vi bajar el otro funicular, le grité a mi esposa '¡vamos a morir todos!' Mientras dure, no volveré a coger el tranvía nunca más".

El Gobierno de Portugal ha decretado para este jueves día de luto nacional en todo el país, mientras que el Ayuntamiento de Lisboa ha declarado tres días de luto oficial. En la Eurocámara, las banderas de la Unión Europea y la del país luso ondean a media asta en memoria de las víctimas.

Al menos, 17 personas han fallecido en el accidente, pero también hay 23 heridos, cinco de ellos todavía en estado grave en el hospital. Las personas heridas son de hasta de diez nacionalidades diferentes, entre ellas dos españoles que ya han sido dados de alta.

Una conmoción en Lisboa que continúa un día después de la tragedia en su histórico funicular de Gloria.