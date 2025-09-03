Pochettino le confiesa a Pedrerol la verdad del 'caso Mbappé' en el PSG

El técnico argentino ha afirmado en 'El Cafelito' que al francés "le brillaban los ojos por el Real Madrid".

Tras Jorge Vilda, Mauricio Pochettino es el segundo invitado de la nueva temporada de 'El Cafelito', el podcast de Josep Pedrerol.

En el adelanto del programa, que verá la luz este jueves a las 15:30 horas en las redes sociales de 'El Chiringuito', el argentino recuerda lo ocurrido con Kylian Mbappé en verano de 2021.

Entonces, el Real Madrid llegó a ofrecer hasta 200 millones de euros por el punta francés, pero el club español ni siquiera obtuvo respuesta de los galos.

Pochettino era entonces el entrenador del PSG y no olvida lo ocurrido: "Fue una época difícil para Kylian porque de niño siempre soñó jugar en el Madrid. Eso, yo lo sabía porque la relación con Kylian es muy buena. Para mí es un gran chico que también, ir en busca de tu sueño era romper una promesa o romper una palabra".

¿Cómo actuó él? Según el seleccionado de Estados Unidos "no era fácil": "Yo no podía ir en contra de mis intereses, yo era el entrenador del PSG, pero a su vez, ves a un crío que los ojos brillan por otro club. Eso siempre es muy difícil".

"Tuve siempre el mismo discurso con él y fui leal a mi club y a mis valores. Al final, él estuvo en el París el tiempo que yo estuve y después, cumplió su sueño", ha zanjado. Este jueves, el podcast completo a las 15:30 horas en las redes sociales de 'El Chiringuito'.