26 países se comprometen a desplegar tropas en Ucrania o "estar presentes" para garantizar una eventual paz con Rusia

En una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que 26 de los 35 países de la Coalición de Voluntarios enviarán tropas o estarán presentes en Ucrania para garantizar la seguridad ante una posible paz con Rusia. Macron destacó que estas fuerzas no buscan enfrentarse a Rusia, sino prevenir agresiones y asegurar la paz. Aunque no se detallaron las acciones específicas de cada país, Macron afirmó que continuarán trabajando con Estados Unidos para definir el apoyo y formalizar acuerdos de paz duraderos. Los compromisos superan los acuerdos previos de solidaridad con Ucrania, integrando contribuciones militares y un tratado de paz.

Así lo ha anunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, en una comparecencia conjunta con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski. Tal y como ha asegurado el dirigente francés, la gran mayoría de aliados se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a "estar presentes en tierra, por mar o en los aires" para aportar garantías de seguridad a Kyiv en una eventual paz.

Macron ha remarcado en que estas fuerzas no pretenden en ningún caso enfrascarse en una guerra con Rusia, sino que su objetivo es "garantizar la paz y aportar muy claramente una señal". Para ello, dichas tropas no estarían en la primera línea de frente, sino que su función será "prevenir cualquier nueva gran agresión" e implicar a esos 26 países "en la seguridad duradera de Ucrania".

Sin entrar en detalles de la decisión que ha tomado cada país, Macron señaló que los miembros de la Coalición de Voluntarios han confirmado "lo que estaban dispuestos a hacer, cada uno en su función, complementándose mutuamente". "No revelaré los detalles de las fuerzas de reaseguro para no exponer nuestros planes. Esta es nuestra línea de defensa y la de Ucrania. No revelaremos nuestros planes a la Rusia de Putin. Nuestro Estado Mayor Conjunto los tiene y está listo. Esto aplica a los 26 países contribuyentes", ha aseverado, aunque sí ha confirmado que Alemania, Polonia e Italia están entre esos 26 países.

Eso sí, el presidente francés también ha avanzado que todavía tienen que aclarar con Donald Trump cuál será el apoyo de Estados Unidos: "Ahora, continuaremos este trabajo. En los próximos días, lo finalizaremos con Estados Unidos para obtener detalles sobre el apoyo que brindan, desde la supervisión hasta el alto el fuego y todas estas líneas de seguridad. Y después, tendremos que formalizar textos políticos, es decir, preparar un acuerdo de paz duradero y, sin duda, un acuerdo multilateral o una serie de acuerdos bilaterales de apoyo", dijo el presidente francés.

Por último, Macron ha querido destacar que los compromisos alcanzados este jueves en París "van mucho más allá" de los acuerdos de solidaridad y apoyo firmados con Ucrania hasta la fecha. "La ventaja de lo que estamos haciendo aquí es que va mucho más allá. Se trata de un plan militar que detalla las contribuciones que estamos dispuestos a hacer al ejército ucraniano y a nuestras fuerzas de reaseguro. Esto ya es una formalización operativa. Ahora vamos a trabajar en la formalización legal y política que se coordinará con un tratado de paz duradero", recalcó.

Advertencia a Rusia

Por otro lado, el presidente francés ha advertido en la misma rueda de prensa que "si Rusia continúa negándose a entablar negociaciones de paz concretas" adoptarán "nuevas sanciones junto con Estados Unidos" y darán "respuestas claras a esta negativa a avanzar".

"El problema es Moscú y su guerra de agresión", ya que "al exigir, como condición previa para cualquier diálogo de paz, la retirada del ejército ucraniano de un territorio aproximadamente equivalente al que le ha costado a Rusia aproximadamente 250.000 muertos y un millón de soldados fuera de combate, Moscú está formulando una idea inmoral, ilegal e imposible", ha señalado Macron.