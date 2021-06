El Atlético de Madrid ha hecho oficial la renovación de Virginia Torrecilla. La futbolista ha llegado a un acuerdo con el conjunto rojiblanco para extender su contrato hasta 2022. La centrocampista, recuperada del un tumor cerebral que le diagnosticaron a principios de 2020, se ha mostrado muy feliz por volver a vestir los colores del conjunto colchonero una temporada más.

"Estoy muy contenta de la confianza que han depositado en mí. Es un privilegio. Para mi estoy muy feliz", afirma Torrecilla, que cuenta que su pasión por el fútbol le ha ayudado en un año complicado, en el que ha luchado contra una enfermedad y ha sufrido un accidente de tráfico con su madre. La internacional con España solo piensa en volver a disfrutar en el campo.

"Al final el futbol es lo que me hace pensar en nada. Es una forma de vida. Está siendo un año bastante duro pero tengo muchísimas ganas de volver a los terrenos de juego, a compartir vestuario con mis compañeras y a volver a vestir estos colores", declara Virginia, que reconoce que le queda peso que recuperar tras la enfermedad pero que mantiene intacta su ilusión por volver a competir.

"Si es verdad que todavía me quedan un par de kilitos pero me he puesto la equipación y ha sido como volver a vestirme de futbolista. Espero que sea lo antes posible. Desde que acabé la quimio hasta hoy el cambio físico ha sido muy grande. Poco a poco voy haciéndolo mejor para estar en las mejores condiciones para la temporada que viene", sostiene la internacional con España, que agradece el cariño y la confianza mostrada por el Atleti, club en el que confía retirarse.

"El Atlético de Madrid es mi casa y me siento bien aquí. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado todos, empezado por el mas pequeño hasta el mas alto. Ojalá pudiese retirarme en el Atlético de Madrid", concluye.