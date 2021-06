Virginia Torrecilla ha desvelado que ha sufrido un accidente de tráfico recientemente. La jugadora del Atlético de Madrid, que continúa el proceso de recuperación de un tumor cerebral, ha contado en sus redes sociales que el pasado 3 de junio sufrió un golpe por detrás cuando se desplazaba en un coche con su madre, que se encuentra hospitalizada por las lesiones sufridas en las piernas. Según informa la jugadora colchonera, es posible que su madre no vuelva a andar.

"El día 3 de junio iba con mi madre en coche cuando paramos en un atasco... segundos después un coche nos chocó por detrás impactando con el de delante por la fuerza en la que nos dio. Yo salí intacta, pero recuerdo perfectamente cómo mi madre me decía que no sentía las piernas mientras le sangraba la herida de la frente", cuenta Torrecilla en su Instagram, cuya madre se encuentra fuera de peligro tras el grave accidente.

"Hoy día 14 de junio puedo decir que mi mamá está viva y poco a poco recuperándose. Quizá no vuelva a andar debido a las lesiones que le provocó, pero después de estos días en UCI, ¡no nos importa! La vida de mi madre no corre peligro y eso es lo más importante de este mundo", dice la jugadora rojiblanca, que ha afronta otro momento personal difícil, además del de su enfermedad.

"Cada día me pregunto qué he hecho mal para que mi familia tenga que vivir situaciones así.. ¡pero no tengo respuestas! La vida es así, y hay que afrontarla de la mejor manera posible, y si algo sé es que mi familia lucha contracorriente si hace falta... He crecido viéndolos luchar, ¡lo hicieron conmigo y ahora no va a ser menos!", concluye.