Valverde: "Riqui Puig juega con mucho desparpajo y tiene un gran futuro"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado tras ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa (4-1) en el Camp Nou y lograr el billete a los octavos de final de la Copa del Rey que su equipo estuvo bien y, en concreto, destacó el papel de los jugadores del filial, entre ellos un Riqui Puig que debutó con asistencia y al que augura "una gran trayectoria".

"Vendrán más partidos, depende de las circunstancias (jugará o no). Esperamos seguro que el de Riqui Puig sea un primer paso de una gran trayectoria. No se esconde, quiere la pelota, se relaciona bien con ella, es algo que tiene ganado y ya veremos", manifestó en rueda de prensa.

"Me ha parecido muy bien, es un jugador que tiene mucho desparpajo en el juego, en ataque y en defensa, siempre mira hacia adelante. Si la gente está contenta, todos contentos y ganamos, mejor. En cuanto a tener minutos o no, ya lo veremos", recalcó al respecto del centrocampista canterano blaugrana.

Además, cree que es bueno que la gente tenga expectativas de él y de Aleñá. "Es bueno que la gente tenga ilusión por los jugadores. Acabamos de asistir la semana pasada a que Aleñá marque un gol, ahora sale Riqui Puig. Es bueno que la gente tenga ilusión, hay partidos y sitio para todos. Las Ligas son largas, tiene que asentarse, está entrenando con nosotros y ya veremos", aseveró.

"Para los que han venido del B era una prueba difícil para ellos, estaban en el estadio en un partido especial, y han respondido muy bien", comentó sobre Chumi, Miranda, Oriol Busquets o el propio Riqui Puig.

Y es que augura que podrán jugar o ayudar en la Copa. "Tenemos que tirar de toda la plantilla para los partidos de Copa, por lo menos para la siguiente eliminatoria es la intención. No podemos estar con trece jugadores para todas las competiciones. Si estos jugadores dan el nivel, mucho mejor", celebró.

Pero también destacó el buen partido del bigoleador Denis Suárez. "Es jugador del primer equipo y esperamos lo mejor de él. Ha hecho dos goles, ha estado bien en ataque. Los partidos están para mostrarse, ha estado activo y es bueno para él y para nosotros", manifestó.

"Malcom no sé si tiene un pequeño esguince, o no. es esguince pero no sabemos si es para mucho o no, ha salido andando del campo. No me quiero precipitar, es la pierna donde ya tenía un esguince y se ha asustado un poco", señaló sobre el brasileño.

Del partido, celebró superar el inicio del mismo con temple e ir a por la victoria con criterio. "Sabíamos por el partido de ida que son un buen equipo, intenso, y que solo había una manera de afrontar el partido, con fortaleza, garantías y esa intención de ir para adelante. Han empezado apretando arriba, hemos ido solventando esa primera línea de presión con Aleñá y nos hemos hecho fuertes, y han llegado los goles", celebró.