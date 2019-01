Valverde, sobre la jugada entre Suárez y Cuéllar: "He visto las imágenes y es cierto que hay contacto, pero es gol legal"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que, tras ver las imágenes de la jugada entre Luis Suárez y Cuéllar, existe contacto, pero que el gol "es legal".

"Cuando vas a la rueda de prensa no has visto las imágenes, y yo refrendo lo que hace mi equipo. Ahora las he visto. Hay un contacto posterior, el balón está suelto y mete el gol. Hay un contacto, pero para mí es un gol legal", indicó Valverde.

"No sé si la expresión que dije que es un gol como un piano de grande es la correcta, pero para mí es gol. El portero es el del Leganés y hace su trabajo, igual que yo hago el mío. No tengo que pedir disculpas. Tengo clara la jugada, pero entiendo que hay que hablar de esto", explicó el entrenador culé.

Valverde también analizó el duelo de Copa ante el Sevilla y adviritó que es un equipo "muy potente" en competiciones de eliminatorias y que por ello serán un "reto difícil" para su equipo en estos cuartos de final de la Copa del Rey que tienen el partido de ida este miércoles en el Sánchez Pizjuán.

"Son muy potentes y en Copa y en Europa son un equipo muy solvente. Los datos lo demuestran. Le tienen tomada la medida. Para nosotros es un reto difícil, desde luego", aseguró en rueda de prensa. En este sentido, restó importancia a las tres derrotas consecutivas del equipo hispalense.

"De los tres partidos que han perdido, dos de ellos fueron fuera de casa en LaLiga y en campos complicados. Ante el Atlético en LaLiga estuvieron bien y eso nos sirve de referencia", apuntó.

En cuanto al sistema empleado por Pablo Machín, con defensa de tres centrales y dos carrileros, señaló que se les ha dado bien recientemente superarla. "Es verdad que ahora hay muchos equipos que juegan de esa manera, el Levante también jugaba con tres y le hicimos un 0-5 fuera y el otro día hicimos un buen partido en casa", manifestó.

"El otro día contra el Sevilla aquí ganamos (en octubre en LaLiga, 4-2) y la Supercopa también (1-2). Jugar contra una defensa de cinco tiene sus particularidades, pero no creo que sea más complicada de atacar", se sinceró al respecto.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar que el Levante UD pueda seguir adelante con el 'caso Chumi' tras desestimar Apelación el recurso.

"No está en nuestra mano. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, la ley está ahí. Nosotros preparamos el partido y el resto no podemos hacer nada, no tengo más que decir", concluyó.