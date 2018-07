Valverde: "El favorito es el Espanyol, que va ganando; les esperamos en el Camp Nou"

"En algún momento nos podían robar en alguna jugada pero hemos intentado jugar a los que sabemos, a llevar el juego cerca de su área. Las cosas hay que aceptarlas, ellos han defendido y corrido mucho y han acertado. Les felicitamos y les esperamos en una semana en el Camp Nou. Tenemos que remontar", comentó en rueda de prensa.

Valverde cree que al Espanyol le salió bien la jugada y en cambio su equipo no tuvo acierto. "Han esperado atrás cerrando espacios interiores, nos costaba pero teníamos el partido bastante controlado y la parada del penalti ha activado al público, el partido ha tenido un punto de tensión al final y nos han hecho gol. También nosotros podíamos haber marcado. Se han defendido bien y han acertado en la jugada", destacó.

"El favorito es el que va ganando", comentó. "Ellos considerarán que lo podemos ser nosotros, me da igual. Nuestra obligación es remontar en la vuelta y lo intentaremos, aunque no es un buen resultado por no haber marcado aquí y sabemos lo que supone que ellos marquen allí, habría que hacer tres", se sinceró el técnico blaugrana.

Un punto clave del partido fue el penalti detenido por Diego López a Leo Messi, que cambió la mentalidad de ambos equipos y del público. "Posiblemente lo cambió. A pesar de sufrir sobretodo más en situaciones de estrategia o córners, sufres más por el ruido ambiente que no por las ocasiones, que no ha habido en las que nuestro portero tenga que intervenir", argumentó.

"Estoy contento con estos jugadores y con el equipo. Tenemos gente lesionada o tocada, hemos intentado hacer el mejor equipo posible para este partido teniendo en cuenta que venimos de varios partidos seguidos", señaló sobre su once inicial, falto de poderío ofensivo pese a la presencia de Leo Messi.