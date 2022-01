Juan Carlos Unzué ha aprovechado la presentación de su documental 'Vivir ValELA pena' de 'Movistar +' en la Ciudad Condal para repasar toda la situación actual que rodea al FC Barcelona, desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé hasta el papel de las "vacas sagradas" o la polémica con Ousmane Dembélé.

El exentrenador trata dar visibilidad a una enfermedad tan complicada como es la ELA, y que desde 2020 él mismo padece, a través de esta pieza audiovisual que se estrenará el próximo jueves.

En esta presentación, el navarro ha estado acompañado de personalidades como el seleccionador nacional, Luis Enrique, el técnico blaugrana, Xavi Hernández, o el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

"Han sido muchas horas y muchos momentos de todo tipo en los que he explicado lo que pienso y lo que siento", confesó el navarro. No obstante, se sigue viendo con fuerzas: "Siento que tengo ganas de vivir, sentimos que la vida merece la pena".

De eso trata el documental, de "no generar un punto de pena, sino de positivismo y ganas de seguir adelante", así como tratar de que "los políticos nos escuchen y actúen", señaló.

Unzué ha querido mostrar en todo momento su total y absoluto apoyo a Xavi Hernández: "Me remontaría atrás y le recordaría a todos los culés la paciencia que se tuvo con Johan Cruyff. Recuerdo en una final contra el Real Madrid en Valencia que se decía que si no se ganaba, Johan posiblemente saldría del club. Imaginad lo que nos hubiéramos perdido después porque todos estamos de acuerdo en las bases de los éxitos fueron las que él puso. En aquel momento se tuvo la paciencia necesaria para tener éxito. Esto no es tan fácil como darle a un interruptor".

"Ahora los entrenadores están más exigidos que hace 20 o 30 años. Hay una dificultad añadida en Xavi respecto a Johan, Pep o Luis Enrique: todos ellos llegaron al inicio de una pretemporada y tuvieron tiempo para transmitir su idea. Xavi se ha encontrado con muchos partidos y con poco tiempo para entrenar. No lo tiene fácil y hay que tener paciencia para volver a disfrutar de los éxitos y creo que tenemos motivos para ilusionarnos que nos dan los jóvenes. Les han dado continuidad y han demostrado que su nivel es muy alto", añadió.

Además, el exentrenador asegura no entender las duras críticas que reciben los jugadores más veteranos del conjunto culé: "Las vacas sagradas que hay ahora mismo en la plantilla son imprescindibles para que los jóvenes puedan crecer y mantenerse. Al final las han vivido de todos los colores y les van a ayudar mucho".

El problema de Dembélé cree que se debe a que está siendo "más importante los días que no juega que los que lo hace". "No es fácil porque cuando no estás dentro te puedes equivocar dando cualquier opinión. No sé exactamente qué ha ocurrido. Conocía a Dembélé de chaval. Estando en la época con Luis ya le vimos y hubo intención de traerlo porque es un jugador con cualidades fantásticas y las ha demostrado. No lo ha hecho con la continuidad que le hubiera gustado como consecuencia de las lesiones. Como dicen, creo que es clave que los que estén, estén implicados. Al final, estamos en una situación complicada. A veces hay que echar una mano también", comentó.

El navarro tampoco se ha querido olvidar de mandar un mensaje de apoyo y cariño a Ansu Fati después de su nueva lesión: "Ha demostrado una madurez espectacular desde el primer día que llegó. No solo en las situaciones de dificultad, sino en los buenos momentos. Ha vivido etapas complicadas y esto no será nuevo para él, siente que es algo más duro que lo anterior. Me gustaría decirle que tenga confianza en él mismo".