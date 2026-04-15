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'El Chiringuito'

Inicio histórico de 'El Chiringuito' con el silencio de Jota Jordi después de la eliminación del Barça

Jota Jordi apareció en el inicio de 'El Chiringuito' con un silencio de casi dos minutos después de que el Barça quedara fuera de la Champions League.

Jota

El Barça no pudo remontar al Atlético de Madrid en la Champions League y cayó eliminado en los cuartos de final. Y justo después, claro, se vivió un 'Chiringuito' absolutamente histórico.

El inicio fue realmente sorprendente: no estaba Josep Pedrerol y sí Jota Jordi.

Casi dos minutos de silencio con una cara muy seria. Un momento muy duro para Jota Jordi después de la eliminación de su Barça.

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