La roja a Eric García que enterró las opciones del Barça de remontar ante el Atleti

A falta de poco más de 10 minutos para el final, con 1-2 en el marcador, el árbitro acudió al VAR para revisar una falta del central sobre Sorloth cuando el delantero noruego se plantaba solo ante Joan García.

Si la roja a Pau Cubarsí marcó la ida de los cuartos de final de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, otra a Eric García ha dejado en la lona a los culés cuando estaban a orillas de forzar la prórroga en el Metropolitano.

El encuentro empezó muy, muy de cara para los de Hansi Flick. Apenas se habían consumido cuatro minutos de partido cuando Lamine Yamal aprovechó un error grosero de Lenglet para recortar distancias en el global de la eliminatoria.

Apenas veinte minutos después, el central galo volvió a fallar, esta vez en la marca, y dejó solo a Ferran Torres para que el ex de Valencia y Manchester City igualara el cruce.

Con el Atleti noqueado y el Barça tratando de aprovechar la corriente a favor, Lookman, en uno de los clásicos contraataques de los colchoneros, convirtió una gran asistencia de Marcos Llorente.

Minuto 30 y 1-2 en el marcador. Locura absoluta en el Metropolitano. Y lo mejor estaba por venir. Antes del paso por vestuarios, los blaugranas pidieron penalti primero de Llorente sobre Dani Olmo y después de Musso sobre Fermín López, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron punibles ambas acciones.

Ya en un segundo acto marcado por la resistencia rojiblanca y el asedio culé, el videoarbitraje sí cobró verdadero protagonismo.

Al igual que en la ida, el trencilla recibió el aviso del VAR para revisar una falta de Eric García sobre Sorloth cuando el noruego se plantaba solo contra Joan García.

Lo que en un principio fue amarilla terminó en roja directa para el defensor, que se fue por el túnel de vestuarios lanzando la camiseta por los aires.

Ya con 10, el Barça trató de morir atacando y el Atleti tuvo sus opciones para sentenciar la eliminatoria, pero ni uno ni otro lograron mover el 1-2 del luminoso.

El Atlético de Madrid volverá a jugar una semifinal de Champions nueve años después y lo hará contra el vencedor del duelo entre Arsenal y Sporting de Lisboa.