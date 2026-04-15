Alfredo Duro regresa con su pancarta más famosa después de la caída del Barça contra el Atleti

El Barça se queda fuera de la Champions League y Alfredo Duro volvió a poner en escena su pancarta más famosa: "Igual que Aytekin al PSG...".

El FC Barcelona cayó eliminado en los cuartos de final por el Atlético de Madrid. Y se ha convertido en tradición el cántico de Alfredo Duro en 'El Chiringuito' después de cada caída azulgrana en Europa.

"Igual que Aytekin al PSG, el Atleti manda al Barça al carrer", cantó Alfredo Duro.

La alegría de los madridistas era total. "Un año más aquí está la pancarta más famosa del mundo", dijo Duro.