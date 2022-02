Wojciech Szczesny, uno de los jugadores más destacados de Polonia y portero de la Juventus de Turín, ha apoyado la decisión de la Federación de su país y también del resto de sus compañeros de no jugar contra Rusia la repesca del Mundial de Catar de 2022.

El arquero, en declaraciones en 'DAZN' tras el triunfo 'bianconeri' contra el Empoli, mandó un claro mensaje a la FIFA en relación a Rusia.

"Los jugadores no estamos solo para celebrar si ganamos. Si pasa algo hay que hablar. Ahora vamos a ver si la FIFA tiene huevos de castigar a Rusia sin Mundial... pero no lo creo", afirmó tajante.

Y es que el portero sabe bien del sufrimiento que están pasando: "Mi mujer es de Ucrania, y mi hijo tiene sangre ucraniana. Muchos de mis trabajadores lo son, todos personas fantásticas".

"Ver el sufrimiento y el miedo en sus caras... no puedo quedarme callado como si no pasara nada. Putin ha declarado la guerra a todos los valores de Europa", compartió en Instagram.

No tiene ni la más mínima duda de que él no va a jugar contra Rusia: "Rechazo jugar contra gente que representa esos valores y principios. Rechazo estar en el campo escuchando ese himno".

"Aunque se me parta el corazón mientras lo escribo, mi conciencia no me permite jugar", sentencia.