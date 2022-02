Ya es oficial. Polonia ha confirmado, a través de un comunicado del presidente de su Federación de Fútbol, que no van a jugar el partido que les enfrenta, o enfrentaría, a Rusia el próximo 24 de marzo en Moscú, perteneciente a la repesca del Mundial de Catar 2022.

"¡Se acabaron las palabras, es hora de actuar! La selección polaca, debido a la escalada de agresión de Rusia hacia Ucrania, no tiene intención de jugar el partido de repesca", afirma Cezary Kulesza, su presidente.

Y sigue: "Es la única decisión correcta. Estamos hablando con las federaciones checa y sueca para presentar algo común ante la FIFA".

En ese sentido, Robert Lewandowski, gran estrella de Polonia, se ha pronunciado a favor de su Federación en redes sociales.

"Esta es la decisión correcta. No puedo imaginarme jugar ante Rusia en una situación como la que mantiene en Ucrania. No podemos hacer como que no pasa nada", cuenta.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF