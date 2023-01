Jesús Navas, como buen capitán, no abandona su barco. El lateral sevillista es consciente de la mala situación del equipo, que acaba de salir del descenso la pasada jornada, y ha continuado jugando pese a estar conviviendo con una lesión crónica en la cadera desde hace dos años y medio.

El capitán del equipo de Nervión, como ha contado a los medios oficiales del club, ha sufrido mucho durante los dos últimos años por su lesión en la cadera, pero no se planteaba parar: "Llevo dos años con muchos dolores, jugando con mucho sufrimiento. Llegaba a casi prácticamente llorando del dolor que tenía, pero yo quería jugar y seguir".

"Parece que ahora me encuentro un poco mejor de la cadera. ¿Ha sido por los centros? No lo sé, son muchos años jugando. Llevo dos años y medio con esta dolencia. Hay entrenamientos que aparece ese dolor, peor uno se hace a todo. Sigo adelante. Hubo momentos muy difíciles en los que tardaba 40 minutos en calentar hasta que se me pasase el dolor", añadió.

Pese a seguir sin estar al 100%, el dolor va disminuyendo y Navas continúa con la intención de ayudar al Sevilla. Acaban de salir del descenso, pero están empatados con el Cádiz, equipo que marca la frontera de la salvación. Y en la próxima jornada se enfrentarán a un rival directo como el Girona.