Si hace unos días un exjugador del propio José Mourinho desveló que el técnico luso tenía una oferta sobre la mesa para dirigir a la selección de Brasil, ahora se ha confirmado que contaba con otra más.

Se trataba del combinado nacional de su propio país, Portugal, que veía en el actual técnico de la Roma la persona perfecta para sustituir a Fernando Santos tras la debacle del Mundial de Qatar.

Tal y como ha explicado el propio 'Mou' tras vencer al Genoa en Coppa, Fernando Soares, presidente de la Federación Portuguesa de fútbol, le dijo que era la única opción que tenía... pero 'The Special One' dijo no.

"Quiero dar las gracias al presidente de la federación portuguesa: me dijo que yo no era la primera opción, sino la única, y que haría todo lo posible por traerme a casa y eso me llenó de orgullo, pero me negué porque soy feliz aquí, en Roma", ha explicado el ex de Real Madrid, Chelsea y United, entre otros.

Tras la negativa de Mourinho, Portugal se lanzó a por el exseleccionador belga Roberto Martínez, que ya ha sido anunciado como nuevo entrenador y, de hecho, ya se le ha visto en Arabia Saudí hablando con algunos jugadores lusos, entre ellos Cristiano Ronaldo.