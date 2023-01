Hace unos días, el fútbol camerunés copó la mayoría de las portadas de medios deportivos después de que saliese a la luz que 21 de los 30 miembros de la selección sub-17 tenían más edad de la que decían.

Incluso Samuel Eto'o, responsable del fútbol en su país, condenó los hechos y cargó contra los futbolistas que habían falsificado su edad.

Pues bien, tan solo unos días después haya descubierto que la joven estrella camerunesa del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, podría tener 22 años en lugar de los 18 que dice tener.

El delantero, que finaliza contrato en seis meses, nació en Yaundé (Camerún y se a vivir a Alemania en 2014.

Entonces, fue adoptado por un hombre que ahora, tal y como informa el medio austriaco 'Laola1', habría sacado a la luz un certificado de nacimiento.

Se trata de un papel fechado en el año 2000 con el nombre de Yousouffa Mohamadou y que sería de Moukoko.

Cabe recordar que en 2017 la Federación alemana negó cualquier posibilidad al respecto: "Por lo tanto, no hay duda sobre la exactitud de la edad del jugador. En este asunto, la DFB se basa en los detalles del club de origen del jugador".

Eso sí, Timo Preus, entrenador de la Sub-23 del Dortmund, dijo lo contrario en 'Spox': "Con Youssoufa, puedo imaginar que su edad solo se ha adivinado. Tal vez en realidad es uno o dos años mayor. Pero ciertamente no tiene 17 años. Para él eso es muy difícil. No hay nada por lo que culparlo, el chico no está haciendo trampa ni nada".