Sorteo de octavos de la Europa League: Roma - Athletic y Real Sociedad - Manchester United

Tras el sorteo de la Champions League, se ha realizado el emparejamiento de los octavos de final, cuartos y semis de la UEFA Europa League en la localidad suiza de Nyon.

En el caso del Athletic, se enfrentará a la Roma, disputando la ida en el estadio Olímpico de la capital romana. La vuelta será en San Mames. En el caso de pasar, se enfrentarán al ganador de la eliminatoria entre el Fenerbahce de Mourinho o el Rangers escocés.

Por otro lado, la Real Sociedad se medirá con un gigante dormido en el fútbol europeo como es el Manchester United. En el caso de los de Imanol Alguacil, la ida se disputará en el Reale Arena mientras que la vuelta será en Old Trafford. Si los donostiarra pasan a cuartos, se medirán al ganador entre el Steaua de Bucarest y el Olympique de Lyon.

La ida de los octavos de final de la Europa League se disputarán íntegramente el jueves 6 de marzo. Por otro lado, la vuelta se realizará justo una semana después, el 13 de marzo.

En el caso de los cuartos de final, la ida se jugarán en el mes siguiente, siendo el 10 de abril los partidos de ida. La resolución de esta será el 17 de abril, siete días después.

En el mes de mayo tendrán lugar las semifinales donde puede caber la posibilidad de derbi vasco. La ida se jugará el 1 de mayo y la vuelta el 8. La gran final en San Mamés será el próximo 21 de mayo.

