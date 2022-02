¿Cuál es el mejor equipo de fútbol del momento? Esta es la pregunta que le han hecho a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y parece no haberle dado ninguna importancia. El catalán ha sorprendido eligiendo a dos equipos.

"Las cosas como estas, como quién es el mejor, no me interesan. Lo importante es el partido que tenemos en tres días contra el Norwich y tenemos que ganar otra vez", dijo en primer lugar el ex del Barça y del Bayern Munich.

Después se 'mojó' y eligió a dos equipos: "El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que venció en la Copa Libertadores". Sin embargo, River no es el campeón de la Libertadores. Es Palmeiras, que está disputando el Mundial de Clubes.

Un desliz que demuestra que Guardiola no está nada interesado en estos debates sobre qué equipos son los mejores del mundo. Aunque quiso dejar claro que en estos momentos no es el City: "No, no somos los mejores".

Pero el City sí es en estos momentos el mejor conjunto de Inglaterra. Lideran la tabla de la Premier League con 60 puntos en 24 jornadas. Una ventaja de 12 puntos sobre el Liverpool y de 13 sobre el Chelsea.