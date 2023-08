Olga Carmona se enteró de la noticia de que su padre falleció el pasado viernes por medio de un comunicado que hizo la Real Federación Española de Fútbol este domingo sobre las 9:00 de la noche.

La heroína de España en el Mundial femenino publicó en redes sociales un mensaje muy emotivo al enterarse del fallecimiento: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido".

"Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", destacó la jugadora sevillana.