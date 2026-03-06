¿Suspender dos grandes premios? La alternativa más realista de la F1 tras el conflicto en Oriente Medio

La tensa situación geopolítica que se está viviendo en Oriente Medio podría afectar al desarrollo de varias citas del calendario de F1, ante lo que la FIA debe tomar una decisión en las próximas dos semanas.

La creciente situación que se está experimentando con el conflicto global en Oriente Medio ha puesto en entredicho la normal celebración del calendario de Fórmula 1. Concretamente los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí, fijados para los fines de semana del 10 al 12 de abril y 17 y 19 de abril respectivamente, serían las citas afectadas.

Su desarrollo, supondría un riesgo para los equipos de la parrilla así como para los asistentes a un evento de tales dimensiones, además de los problemas logísticos que acarrearía. Ante esto, las escuderías del 'paddock' presionan para mantener las 24 carreras establecidas, aunque la decisión final recae sobre la FIA y la F1.

Ya se estaría elaborando un plan de actuación. Se rumoreaba en los últimos días la posibilidad de repetir la carrera en Japón, que se celebra justo antes de las dos citas ya mencionadas, pero parece difícilmente rentable a nivel comercial correr dos fines de semana consecutivos en Suzuka. También se plantearía trasladar la prueba de Yeda al intervalo entre Miami y Montreal, pero todo está en el aire y no parecen opciones viables logísticamente, según recoge 'Motorsport'.

No aparecen muchas otras alternativas, ni siquiera trasladar a Europa esos grandes premios. En este contexto, el escenario más probable, según 'Sky Sports F1' parece la suspensión de ambas carreras, una resolución que debería llegar antes del 20 de marzo.

Ante esto, los propios equipos serían los que están presionando para cumplir con su parte de los ingresos comerciales, lo que discutirán en una reunión con Stefano Domenicali, director general de la F1. Zak Brown, jefe de McLaren ha ofrecido su punto de vista: "Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas y tomaremos la decisión correcta para la salud de todos los que participan en este deporte".