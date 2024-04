laSexta ha accedido en exclusiva al tomo del sumario de la causa que investiga la adjudicación de la Supercopa de España a Arabia Saudí y las posibles irregularidades que pudieron darse durante ese proceso, en el que se detallan los objetos que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautaron a Rubiales.

Ese registro tuvo lugar en la vivienda en la que se encontraba Luis Rubiales en República Dominicana, aunque se trataba de una villa-hacienda y no de la modesta casa queofreció a Ana Pastor para llevar a cabo su entrevista exclusiva en 'El Objetivo'.

En esta finca, Rubiales convivía junto a otras cuatro personas, entre las que se encontraba su amigo Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene. Durante el registro, a Rubiales se le incautaron tres teléfonos móviles.

Entre la documentación sustraída, los agentes encontraron la documentación de un Jeep Chevrolet Tahoe y un recibo de pago de un vehículo Porsche Macan S del año 2016 de color blanco, uno de los coches que han embargado a Nene.

Durante su entrevista con Ana Pastor, Rubiales se preguntaba por qué no podía estar en República Dominicana, viendo "evidente" que alguien no quiere que vuelva a España. "Amo mi país, a mi gente, he vivido en Granada rodeado de mi gente, pero me tengo que buscar la vida para que mi familia salga adelante", lamentaba.