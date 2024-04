Luis Rubiales defiende su presencia en República Dominicana tras su salida de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En la entrevista de Ana Pastor con el expresidente de la RFEF, Rubiales explica que habló con su amigo Nene, que le recomienda irse fuera de España para ver "opciones de trabajo".

"Quería un lugar en el que empezar de cero, conocer gente y estar fuera del foco", confiesa Rubiales, que habla sobre los problemas que tuvo con su banco, que eventualmente acabó cerrando su cuenta por "posibles irregularidades que se puedan cometer a futuro".

"Es evidente que no quieren que esté en España. Amo mi país, a mi gente, he vivido en Granada rodeado de mi gente, pero me tengo que buscar la vida para que mi familia salga adelante", lamenta.