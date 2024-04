Luis Rubiales sigue a la defensiva. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol insiste en que él no ha ejercido de intermediario entre el ente federativo y Arabia Saudí en relación a la Supercopa de España.

"No me he llevado ninguna mordida de Piqué. Ni me lo ha ofrecido, ni me he llevado nada", afirma Rubiales ante Ana Pastor en 'El Objetivo'.

Pero a la UCO esto no le cuadra. Según sus investigaciones, la Federación con Rubiales al frente se aseguro que Kosmos cobrara actuando como garantes... y se podían haber pedido contraprestaciones. Es decir, mordidas.

La UCO cree, en ese sentido, que parte del dinero que llegó a Piqué pudo terminar en Rubiales.

Él sigue con su idea: "Fue Kosmos quien trajo a Arabia Saudí. Es falso que eligiésemos esa oferta habiendo otra mejor".

Esto, según la información existente, no es así. Qatar ofrecía un total de 33 millones por los 29 de Arabia Saudí.