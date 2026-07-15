Iñaki López, sobre la columna de Rajoy: "A una acusación tan xenófoba como falsa, no terminamos de verle la gracia"

Los detalles Abandonen toda esperanza: Rajoy no se retracta ni explica su comentario racista de hace unos días. Ha titulado su última columna: "Hay que tener buen humor".

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, comenzó su monólogo afirmando que el buen humor surge "cuando el chiste es gracioso". Criticó a Mariano Rajoy por relativizar el racismo en su columna, señalando que fue la prensa francesa, y no el Gobierno, quien primero difundió su comentario, que sigue siendo popular en Le Monde. López ironizó sobre la declaración de Rajoy de que su opinión es irrelevante, cuestionando por qué la compartió. Además, criticó el uso de "Viva España" como excusa para su comentario racista. Finalmente, López destacó la falta de reconocimiento de error por parte de Rajoy, quien no responde a las acusaciones de racismo.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha empezado su monólogo de hoy diciendo que buen humor tenemos "cuando el chiste es gracioso". A una acusación tan xenófoba como falsa no le acabamos de ver la gracia", ha añadido.

En palabras de López, Mariano Rajoy relativiza el racismo de su columna y luego acusa al Gobierno de chivarse a un ministro extranjero, aunque en verdad fue la prensa francesa la primera en hacerse eco de su comentario. De hecho, sigue siendo lo más leído en Le Monde.

"No hizo falta un ministro chivato para que los galos se enteraran de que tenemos un expresidente que vé demasiados negros en una selección europea", argumenta Iñaki López.

Rajoy añade que su opinión es irrelevante, sin explicar por qué entonces la comparte con nosotros. "Y acaba la columna con un "Viva España", como si eso fuera un bálsamo para todo mal, una especie de conjuro para que olvidemos tamaña metedura de pata", asegura el presentador. "Oigan, me ha salido un comentario racista pero soy español, y eso lo aguanta todo", puntualiza.

Por último, López destaca "otra frase maravillosa" con la que Rajoy trata de justificarse. Lo que sea, menos reconocer que se equivocó. Escribe, "ustedes saben cómo soy", cuenta Iñaki López. "Pues, señor Rajoy, nos vamos enterando, tan orgulloso como para justificar y tan timorato como para no contestar a las acusaciones de racista que le dedica hasta la extrema derecha francesa. En realidad sí sabemos quién es usted, el que seguimos sin saber quién es, es el tal M. Rajoy", finaliza.

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