El director de la DGT desvela qué haría si se encontrara a Benzema en la carretera: "Intermitente derecho. No lo quiero cerca"

Isma Juárez ha visitado la sede de la Dirección General de Tráfico para conocer, de primera mano, cómo funciona esta institución. El reportero ha podido charlar, primero, Pere Navarro con director de la DGT. "Esto es un cargo que se te hincha el pecho", afirma Isma al conocerlo. "Visto desde fuera...", responde él.

El director cuenta al reportero que, cuando llegó al cargo, el creía que podía tomar decisiones y cambiar cosas. "Hay tal cantidad de filtros para tomar decisiones... que tienes la sensación de que vas atado de manos y de pies", cuenta a Isma. Juárez pregunta, entonces, cuál es la última multa que le han puesto.

"De estacionamiento", cuenta Navarro, "alguien que tenga coche, que lo utilice por la ciudad y que nunca le hayan puesta una sanción por estacionamiento, es raro". "No confías en las personas que no tengan alguna multa de haber dejado el coche en doble fila", comenta Isma. "Bueno... como las que no toman café", responde Pere, "es humano".

Juárez se interesa también por el examen para obtener el permiso de conducir. "¿Es posible que vaya a haber nuevas preguntas en el teórico?", pregunta el reportero. Pere explica que anteriormente era una pregunta y una respuesta pero, próximamente, van a incorporar vídeos con situaciones de riesgo "para ver la percepción de riesgo que tu tienes".

Isma, además, plantea una duda de conducción a Navarro: "Vas por una carretera a 90 km por hora en una carretera de 100 y, por el retrovisor, ves que viene Karim Benzema, ¿qué haces?". Pere responde que él pondría el intermitente de la derecha para que pase lo antes posible. "No lo quiero cerca", afirma.