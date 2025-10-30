Iker Casillas, muy dolido con su asistenta tras el robo de sus relojes: "Es una situación desagradable"

Iker Casillas asegura que está viviendo una situación desagradable tras descubrir que, presuntamente, su asistenta de hace años le habría robado sus relojes de lujo.

Iker Casillas ha roto su silencio tras el robo de sus relojes, El foco policial tras las primeras averiguaciones se centra en una empleada de limpieza que trabaja en el domicilio del excapitán del Real Madrid desde hace años y su marido, vigilante de seguridad de la urbanización y cabeza pensante del plan.

"Es una situación desagradable", asegura Iker Casillas, que explica que era una persona de confianza y les ha dolido. Además, el exportero del Real Madrid ha explicado que no se ha dado cuenta de que le hayan robado nada más ni a él ni a Sara Carbonero a parte de esos relojes de lujo.

Por otro lado, preguntado por su nueva relación, con una joven llamada Ana Belén tras salir juntos en la portada de una revista. el exfutbolista desmiente la relación. "No hay pareja", insiste Iker Casillas a la reportera, que le pregunta si se enamorará alguna vez. "No lo creo", confiesa Casillas mostrando una visión pesimista de volverse a enamorar tras su separación de Sara Carbonero.

Sara Carbonero está en shock

Isabel Jiménez, amiga de Sara Carbonero, ha hablado del robo de relojes en casa de Iker Casillas. El foco policial tras las primeras averiguaciones se centra en una empleada de limpieza que trabaja en el domicilio del excapitán del Real Madrid desde hace años y su marido, vigilante de seguridad de la urbanización y cabeza pensante del plan. "Ya no es una cuestión de futbolistas o no futbolistas, es una persona que ha metido en su casa a cuidar a sus hijos", ha afirmado la periodista, que ha asegurado que su amiga, Sara Carbonero, "está en shock, como todos".

