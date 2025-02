Rafa Nadal, sobre la entrada a Mbappé: "¿Si me pareció roja? Sí, roja magenta"

"No entiendo que teniendo un VAR no se le expulse"

El Real Madrid, mediante una carta publicada en la tarde de este lunes, ha exigido a la RFEF los audios del VAR de la entrada de Romero a Mbappé y del gol anulado a Vinicius.

Sobre la misiva le han preguntado a Rafa Nadal en la Gala de Mundo Deportivo celebrada pocas horas después de la publicación de la misma.

En primer lugar, el ya extenista ha asegurado que no ha leído la queja del conjunto blanco.

"De la carta no puedo hablar. No he tenido la oportunidad de leerla porque ha debido ser muy reciente y no me gusta hablar de lo que no he visto", ha arrancado.

Eso sí, el balear considera que Carlos Romero debió ser expulsado: "Ya sabéis que soy una persona a la que no le gusta la polémica, pero la entrada me pareció exagerada y no entiendo que teniendo un VAR no se le expulse".

"Sobre todo por la salud de los jugadores esto se debería penalizar especialmente más que otras cosas. ¿Si me pareció roja? Sí, roja magenta", ha añadido el ganador de 22 Grand Slams.

Además, Nadal, madridista confeso, ha apuntado "esto del arbitraje unas veces cae para un lado y otras veces para otro".